Incêndio atinge indústria de materiais de borracha na Grande São Paulo

Um incêndio atingiu uma indústria de materiais de borracha em Mairiporã, na Grande São Paulo, na noite desta terça-feira, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e, a princípio, não houve vítimas.



O incêndio começou por volta das 21 horas, no quilômetro 53 da Rodovia Fernão Dias. Inicialmente, foram deslocados 30 bombeiros e nove viaturas para combater as chamas, mas foram necessários 14 carros e 45 homens para controlar o fogo.



A área atingida chegou a 800 m² e havia perigo de colapso estrutural, o que não aconteceu. Por volta da 0h30 desta quarta-feira, 20, o incêndio havia sido controlado e não havia mais risco de propagação.