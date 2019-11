Corpo de mulher é encontrado no Rio Tietê

O corpo de uma mulher foi encontrado nas margens do Rio Tietê, nas proximidades da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 19.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a vítima ainda não foi identificada. Por volta das 3 horas da manhã, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.



O caso foi registrado como morte suspeita no 7º DP (Lapa).



A SSP disse ainda que foram solicitados exames para a vítima e perícia no local.