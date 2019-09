Mega-sena acumulada sorteia hoje prêmio de R$ 100 milhões

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

vai sortear neste sábado (14) o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 concursos.das seis dezenas do concurso 2.188 será feito às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.De acordo com a, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 340 mil por mês.Aspodem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.sorteia hoje prêmio de R$ 4,4 milhões, a Lotofácil oferece prêmio de R$ 2 milhões e a Lotomania, de R$ 1,7 milhão