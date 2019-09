Ação do Twitter para prevenção do suicídio oferece apoio a usuário

Alguns estudos associam o uso frequente de redes sociais com impactos negativos na saúde mental, principalmente no desenvolvimento de depressão e ansiedade. Outras análises, porém, mostram que interações positivas, apoio e conexão social nessas plataformas estão associados a baixos níveis de depressão e ansiedade.



É fato que as redes sociais têm presença significativa em nosso dia a dia e pode ser nelas que as pessoas vão buscar informações quando estão passando por um momento difícil. Pensando nisso, o Twitter lançou em 2018 o serviço de notificação #ExisteAjuda para dar apoio a quem procura por "suicídio" ou palavras relacionadas em seu site.



A busca por termos desse tipo no Brasil resulta na indicação do serviço do Centro de Valorização da Vida (CVV), organização que oferece atendimento voluntário e gratuito 24 horas por dia para quem está com pensamentos suicidas ou enfrenta outros problemas.



Disponível em 11 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, Brasil e Espanha, o serviço estreia na Suécia, Itália, Bélgica e França neste ano. Cada país apresenta uma notificação incentivando a procura por apoio em seu local.



Também para incentivar conversas sobre o tema e dar mais visibilidade ao assunto, o Twitter se uniu globalmente à Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio para lançar um emoji especial com o símbolo oficial da campanha Setembro Amarelo. A imagem poderá ser visualizada em tuítes publicados com as hashtags #DiaMundialDaPrevençãoDoSuicídio, #PrevençãoDoSuicídio, #SetembroAmarelo e #WSPD2019.



Outra possibilidade oferecida pela rede social é dar um alerta sobre alguém que possivelmente esteja em situação de risco de suicídio ou automutilação. As denúncias são avaliadas por uma equipe de profissionais que informa o usuário sobre o relato recebido, fornece os recursos disponíveis e incentiva a procura de apoio.