Incêndio atinge edifício em Santana do Parnaíba (SP)

Um incêndio atinge uma edificação comercial na Rua Paraná, 150, em Fazendinha, em Santana do Parnaíba, município da zona oeste da região metropolitana de São Paulo, no fim da manhã desta terça-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de dez viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência a partir das 11h30. Ainda não há informações sobre vítimas e as causas do incêndio estão sendo apuradas.