Jovem vai à farmácia comprar fraldas para filha e desaparece no interior paulista

Uma jovem de 19 anos está desaparecida desde a tarde de domingo, 8, quando saiu de casa para comprar fraldas para a filha, em Alumínio, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento registraram grande parte de sua caminhada sem revelar nada de anormal. As buscas já realizadas não encontraram qualquer vestígio da jovem.



Na tarde de segunda-feira, 9, a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba assumiu o caso. Na manhã desta terça-feira, 10, policiais militares de Osasco, município da Grande SP, chegaram à cidade com cães farejadores para auxiliar nas buscas.



Imagens de câmeras de monitoramento mostram Aline, mãe de uma filha de 1 ano e 9 meses, caminhando em direção à farmácia e todos os seus movimentos no interior do estabelecimento, onde ela ficou apenas quatro minutos. O cartão que usaria na compra não passou e ela saiu da farmácia sem o pacote de fraldas.



Aline mora com o marido João Vitor de Almeida Ávila e com a mãe dele, no bairro Santa Luzia. Conforme a mãe da jovem, Maria Zuleide da Silva, ela não costumava sair sozinha, a não ser para ir à igreja. Segundo ela, como a farmácia fica próxima de sua casa, Aline saiu apenas com a roupa do corpo, sem levar documentos, bolsa e celular.



Parte do trajeto feito por ela não foi registrada pelas câmeras, justamente onde Aline passa por uma área deserta, à beira de um córrego. Com a ajuda de amigos, João Vitor fez buscas em toda a área e nada encontrou. Moradores da região onde a família reside também se mobilizaram para procurar Aline. Uma campanha foi iniciada também pelas redes sociais.