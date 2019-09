Veja perguntas e respostas sobre a carteira digital de estudantes

A carteira digital de estudantes começará a ser emitida pelo Ministério da Educação (MEC) em 90 dias. O documento, que poderá ser obtido gratuitamente nas lojas de aplicativos, garante o direito do pagamento de meia-entrada em shows, teatros e outros eventos culturais.



Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na sexta-feira, 6, a medida provisória que criou a ID Estudantil foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 9, e retirou o monopólio para a confecção da carteirinha das mãos de entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).



Veja a seguir algumas perguntas e respostas sobre a emissão de carteiras de estudantes:



Quem poderá tirar a carteira digital?



Segundo a Medida Provisória Nº 895, terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis e nas modalidades de educação e ensino previstos em uma lei de 1996 - como fundamental, médio, superior -, que comprovem sua condição de discente, mediante a apresentação da Carteira de Identificação Estudantil na aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento.



A carteira física deixará de existir?



Não, as carteirinhas físicas emitidas por entidades estudantis continuarão existindo. Além disso, o MEC diz que poderá firmar contrato ou instrumento congênere com a Caixa Econômica Federal para emissão gratuita ao estudante de Carteira de Identificação Estudantil física.



Quem poderá emitir as carteirinhas de estudante?



De acordo com o texto da MP, a Carteira de Identificação Estudantil poderá ser emitida:



Pelo MEC;



Pela Associação Nacional de pós-graduandos;



Pela UNE;



Pela Ubes;



Por entidades estudantis estaduais, municipais e distritais;



Pelos diretórios centrais dos estudantes;



Pelos centros e diretórios acadêmicos;



Por outras entidades de ensino e associações representativas de estudantes, conforme definido em ato pelo ministro da Educação.



A partir de 1º de janeiro de 2021, as entidades estudantis poderão somente emitir Carteira de Identificação Estudantil para os estudantes constantes do cadastro do Sistema Educacional Brasileiro, mediante consulta prévia e gratuita a plataforma tecnológica disponibilizada pelo MEC.



Quando as carteiras digitais passarão a ser emitidas?



O MEC promete iniciar a emissão das carteirinhas em 90 dias, isto é, a partir de dezembro.



Qual será o custo para os estudantes?



A Carteira de Identificação Estudantil emitida pelo MEC será gratuita para o estudante e adotará preferencialmente o formato digital.



Como os estudantes podem obter a carteira digital?

O governo ofertará a carteirinha nas lojas de aplicativos do Google Play e da Apple Store.



Qual será a validade da carteirinha de estudante?



No caso das carteiras físicas, até o dia 31 de março do ano subsequente.



Já as carteirinhas digitais serão válidas enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento que forneça os níveis e as modalidades de educação e ensino previstos em uma lei de 1996, e perderá a validade quando o aluno se desvincular do referido estabelecimento.



Quais dados os estudantes terão que fornecer para obter a carteira digital?



O estudante que solicitar a carteira digital terá que dar o seu consentimento para o compartilhamento dos seus dados cadastrais e pessoais com o MEC, para subsidiar o Sistema Educacional Brasileiro - o novo banco de dados nacional dos alunos, a ser criado e mantido pela pasta.



O MEC poderá usar informações apenas para a formulação, a implementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas em sua área de competência. O sigilo dos dados pessoais deve ser garantido.



O estudante com idade igual ou superior a 18 anos e o responsável legal pelo aluno menor de idade responderão pelas informações autodeclaradas e estarão sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais previstas em lei na hipótese de fraude.