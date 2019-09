FGV promove, no Rio, palestras gratuitas sobre o Setembro Amarelo

Entre as atividades propostas para o Setembro Amarelo, campanha que conscientiza sobre a prevenção do suicídio, o Núcleo Pedagógico (NAP) da Fundação Getulio Vargas (FGV) vai realizar duas palestras gratuitas nesta terça-feira, 10, no Rio de Janeiro, para discutir emoções, bem-estar e ansiedade.



Em sua terceira edição, o evento "Setembro Amarelo - pela valorização da vida" é aberto ao público e é necessário fazer uma inscrição, também gratuita, para participar.



"É essencial ampliar o conhecimento sobre maneiras de enfrentar a ansiedade, a depressão e o próprio estresse cotidiano, ressignificando assim a vida. São gatilhos, mas com os quais é possível lidar sem desbordar", diz Helena Giolito, coordenadora do NAP/FGV.



O tema da primeira palestra é "Quem cuida das emoções cuida da vida: a arte de viver bem" e contará com a participação de Anna Oliver, do Instituto ValoraVita. A segunda apresentação é sobre "Ansiedade x Entusiasmo: técnicas práticas para melhoria da qualidade de vida", com Marcela Lobo e Francisco Ottoni, da Arte de Viver.



Segundo o NAP/FGV, as palestras buscam realimentar a reflexão sobre o tema discutido no Setembro Amarelo por meio de uma abordagem múltipla, que trate desde questões socioemocionais a fatores de risco, passando por saúde e bem-estar.



Serviço



Setembro Amarelo - Pela valorização da vida



Data: 10 de setembro de 2019

Horário: das 13h às 17h

Local: Centro Cultural da FGV - Praia de Botafogo, 186 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ