Inscrições para o vestibular da Unicamp se encerram nesta segunda-feira

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2020 se encerram nesta segunda-feira, dia 9. Os estudantes interessados têm até as 18h para acessar o site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp - Comvest. (https://www.comvest.unicamp.br/).



A taxa de inscrição é de R$ 170 e deve ser paga até esta segunda. O vestibular da Unicamp oferece 2.570 vagas em 69 cursos.



A partir deste ano, os cursos escolhidos devem ser da mesma área de conhecimento: Humanas/Artes, Biológicas/Saúde e Exatas/Tecnológicas. Essa escolha definirá a prova da segunda fase que os candidatos farão, caso aprovados na primeira etapa.



As provas da segunda fase deixam de ser iguais para todos os candidatos, passando a estar relacionadas à área de conhecimento dos cursos escolhidos. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área. Com a alteração, a segunda fase do vestibular da Unicamp será reduzida de três para dois dias.



A primeira fase será realizada no dia 17 de novembro de 2020; e a segunda, nos dias 12 e 13 de janeiro. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro e outubro). Para os demais cursos que exigem esse exame (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas ocorrerão entre os dias 20 e 24 de janeiro.