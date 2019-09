EM reforça time de colunistas

(foto: Ângelo Pastorello/divulgação)



Quinzenalmente, às segundas-feiras, o encontro será com a belo-horizontina Cíntia Chagas. Formada em letras, na Rasgando o verbo, ela assinará a partir de amanhã artigos, contos e crônicas relacionados à língua portuguesa. “O diferencial é que o leitor aprende regras de português de modo lúdico, sem perceber que está aprendendo. Quero reproduzir o estilo dos textos do meu livro best-seller Sou péssimo em português. Acho que dará supercerto!”





Para quem ainda não a conhece, a história de Cíntia é, no mínimo, inusitada. Com 10 demissões no currículo, a professora teve de abrir o próprio curso pré-vestibular de redação, que se tornou o mais procurado na capital mineira devido ao índice de 90% de aprovação nos vestibulares de medicina. Criativa e inovadora, ela se tornou conhecida nacionalmente por causa do “Aulão Solidário” que ministra nas baladas. Isso mesmo! Ela fecha vários locais de baladas e faz revisões na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para os alunos do próprio cursinho, cobrando apenas donativos para uma ONG de Belo Horizonte.





Assim, também se tornou celebridade, empresária e instagramer, com mais de 200 mil seguidores e uma popularidade que só cresce com palestras e workshops pelo Brasil. No Instagram (@cintiachagass), ela democratizou o aprendizado da língua portuguesa ao utilizar a ferramenta “melhores amigos” para dar cursos divertidos e práticos de gramática.

No ano passado, Cíntia lançou o livro Sou péssimo em português, pela editora HarperCollins, que se tornou o primeiro stand-up comedy de português do país. Nele, ela conta histórias divertidas de sua própria vida para ensinar regras da língua portuguesa de um jeito que você nunca vai esquecer. Na coluna do Estado de Minas, a professora promete entregar “humor ácido, leveza e espontaneidade aliados ao ensino da gramática normativa. Por exemplo, no meu livro, para explicar as principais regras do português, utilizei términos de namoro, diálogos com psiquiatras, acontecimentos bizarros de viagens... Também sou uma pessoa muito crítica. Nos artigos de opinião, os leitores podem esperar textos críticos em relação ao uso que fazemos da língua”.

DEMOCRATIZAR

Assim como a matemática, o português também assusta muitas pessoas. Na Rasgando o verbo, Cíntia terá a missão de conquistá-las e ajudá-las no processo de aprendizagem da língua, que é tão rica e pesadelo de muitos estudantes: “O meu modo de escrever faz com que as pessoas percam o medo do português, já que eu utilizo o dia a dia para explicar as regras. Firmei um compromisso comigo há alguns anos, o de democratizar a norma culta. Mas democratizar não significa apenas gerar acesso. Democratizar, nesse caso, significa ensinar de modo descomplicado. E isso conquista e cativa”.





Assim, Cíntia vai entregar aos leitores conteúdo rico e fundamental de maneira divertida, leve e poderoso, já que todos poderão aprender: “Falarei daquilo que interessa para que as pessoas consigam aprimorar o desempenho oral e escrito da língua portuguesa”.





Ao lado de Cíntia, o consultor jurídico Wagner Parente estreia amanhã sua coluna quinzenal nas páginas de política. Advogado, mestre em direito e com MBA em gestão de negócios, o CEO da consultoria BMJ é especialista em relações governamentais, comércio internacional, direito internacional, defesa comercial, relações econômicas internacionais e gestão de crise. Eles terão a companhia de outros articulistas que ingressaram no time do EM recentemente, como Alexandre Garcia, Sofia Bauer, Paulo Rabello de Castro e Ricardo Kertzman, esse último na edição on-line.





Conheça um pouco mais de cada um dos novos integrantes do time do EM





>>Alexandre Garcia

(toda quarta-feira)

(foto: Michel Siqueira/Divulgação)



Um dos mais conhecidos jornalistas do país,

com décadas de atuação na TV e no rádio como apresentador, repórter, comentarista e diretor de jornalismo. É colunista focado em análises, comentários, entrevistas sobre política, economia e os bastidores das notícias em Brasília.





>>Sofia Bauer

(todo domingo)

(foto: Roberto Benatti/Divulgação)



Formada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), psiquiatra, especialista em psicologia positiva, ministra cursos em todo o Brasil, em Portugal, e em plataformas on-line, e médica falará sobre vida e equilíbrio.





>>Paulo Rabello de Castro

(quinzenalmente, às sextas-feiras)





Economista, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sua coluna destrincha o

universo da economia.





>>Ricardo Kertzman

(toda sexta-feira)*

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Jornalista que se apresenta como um homem inquieto, irrequieto e inundado de sentimentos. Criador do blog “Opinião sem medo”, ele vai passear por temas como cultura, economia, esporte, governo federal, música, política e últimas notícias.





(*) Somente no on-line





>> Wagner Parente

(quinzenalmente, às segundas-feiras)





CEO da consultoria BMJ, é advogado, especialista em relações governamentais, comércio internacional, direito internacional, defesa comercial, relações econômicas internacionais e em gestão de crise. Com sua expertise, na coluna vai discorrer sobre todos esses temas que domina.