Bolsonaro assina MP que cria a carteira estudantil digital e gratuita

lançou, na tarde desta sexta-feira (6/9), no formato de, a IDpara alunos da. Totalmente gratuita, aserá disponibilizada em ambiente digital,Segundo o, aevitará impressão de papel e reduzirá a burocracia, uma vez que oestará na palma da mão. Com o documento, os estudantes poderão pagar meia entrada emserá concretizada por meio de medida provisória assinada nesta sexta-feira (6/9). Oenviará o texto ao. Após aprovação pela, o projeto vai à sanção presidencial. A emissão das carteiras terá início 90 dias depois da publicação noAlém da modernização, com a medida, o MEC passa a realizar a emissão do documento. A mudança não retira adas entidades que já fazem o processo, apenas oferece ao estudante uma alternativa.Segundo a pasta, a medida também permitirá a criação e manutenção de um banco de dados único e nacional dos estudantes, permitindo acompanhar, por exemplo, a regularidade escolar do beneficiado com a. Com isso, será possível a construção e verificação de toda a jornada estudantil, o que será de suma importância para avaliação,e execução deO estudante interessado em obter suadeverá declarar ciência de que seus dados poderão ser utilizados para a composição do cadastro unificado e para utilização no ciclo das políticas públicas estudantis.