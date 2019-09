Bolsas do CNPq serão retomadas após 'normalização do orçamento'

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil Brasilia )

Em meio àdeque afetaem todo o, o ministro de, afirmou nesta quinta-feira, 5, que, assim que o orçamento davoltar ao normal, todas as bolsas que estão suspensas serão"É lógico que, não tendo recursos, não vou poder honrar aquilo, ou iniciar novas chamadas. Seria ilegal fazer isso", disse, após participar de evento com empresários em. "Mas assim que o orçamento voltar ao normal, todas as partes que estão suspensas vão voltar à normalidade. E as chamadas do ano que vem vão ser normais também", acrescentou.Ontem,já havia anunciado um remanejamento interno no orçamento dopara pagar as bolsas de pesquisas referentes ao mês de setembro. Segundo afirmou hoje a, foram remanejados de forma emergencialda área de fomento dopara a área de bolsas. A medida vai atender cerca de 80 mil pesquisadores.Apesar do remanejamento neste mês de, o ministério segue sem recursos para odenodo. O compromisso é deDe acordo com, duas alternativas estão empara cobrir as despesas com as bolsas. Aé de que os recursos venham de uma possíveldode dividendos dos bancos públicos à União. Isso dependeria, de acordo com Pontes, do encaminhamento de um projeto de lei (PL) do governo ao. "Ainda não recebi nenhum sinal concreto de que este PL vai sair. O pessoal no Congresso tem cobrado, tem falado sobre isso. O Congresso conhece a importância destes recursos para a Ciência", acrescentou o ministro.A segunda possibilidade é de que os R$ 248 milhões sejam cobertos a partir de uma parcela do fundo formado por recursos recuperados pela Operação Lava Jato, a partir dos desvios da. "Para o, ficaram R$ 250 milhões deste fundo, que são para serem utilizados em projetos para o ano que vem. São projetos do (programa)e outros projetos importantes. Mas na emergência, poderiam ser utilizados também estes recursos (no pagamento de bolsas)", disseafirmou ainda que a expectativa é de que, para, o orçamento a ser trabalhado pelo ministério esteja completo. Marcos Pontes citou ainda áreas de interesse maior do governo na utilização de recursos do CNPq para a concessão de bolsas. Entre elas, ele destacou a, de segurança. "É muito extenso. Tem muita coisa para escolher", disse.Marcos Pontes participou na manhã desta quinta-feira da conferência "", promovida pelo