Ministro Mandetta participará de reunião sobre cobertura universal da saúde em NY

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, viaja de 20 de setembro a 2 de outubro para os Estados Unidos. Segundo exposição de motivos da viagem, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 5, o ministro irá participar em Nova York da Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde, no contexto da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema.



Mandetta também irá a Washington visitar o Instituto Nacional de Saúde - NIH, participar de reunião com o Secretário de Saúde e Serviços Humanos daquele país, chefiar delegação da 57ª Reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS e da 71ª Sessão do Comitê Regional da Organização Mundial da Saúde - OMS para as Américas. Está prevista ainda uma viagem a Atlanta, onde o ministro irá visitar o Centro de Prevenção e Controle de Doenças - CDC.