Governo lança nesta quinta campanha publicitária 'Amazônia pelo Brasil'

O governo federal lança nesta quinta-feira, 5, a campanha publicitária 'Amazônia pelo Brasil' para reafirmar o posicionamento de soberania do Brasil em relação ao território e mostrar como o Brasil defende e conserva o bioma com a maior biodiversidade do planeta. O lançamento ocorre no Dia da Amazônia e a campanha será em nível nacional e internacional, segundo informou a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.



A campanha, segundo a Secom, "destaca que os brasileiros sabem valorizar sua maior riqueza, patrimônio nacional e da humanidade". "E que, na verdade, o Brasil é exemplo mundial de preservação, conservação e sustentabilidade ambiental. O País mantém intactos 60% de sua vegetação nativa e 84% da Floresta Amazônica", diz em nota a Secom.



Segundo o secretário especial de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wajngarten, o plano de mídia da campanha contempla televisão - aberta e fechada -, rádio e internet (redes sociais). O custo da campanha é de R$ 3 milhões. A campanha, no exterior, tem como alvos os EUA, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda e Noruega.



De acordo com a Secom, a campanha, além de convidar a comunidade internacional a conhecer a 'Amazônia pelo Brasil', "vai realçar o País como consciente, sustentável, cheio de oportunidades e aberto para o mundo". (Equipe AE)