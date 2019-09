MEC autoriza expansão de número de vagas de medicina na Estácio de Juazeiro (BA)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou, em portaria publicada na segunda-feira, 2, a Yduqs elevar o número de vagas para o curso de graduação em medicina na Faculdade Estácio de Juazeiro (BA), no âmbito do Programa Mais Médicos I.



Com a decisão, o número de vagas para o curso passará de 55 para 155 ao ano. Com isso, o número total de vagas nos cursos de medicina nas faculdades da Yduqs chegou a 1.111.