Veja o resultado da Quina acumulada em R$ 27 milhões desta segunda-feira

Loterias desta segunda-feira, 2 de setembro (foto: Ronayre Nunes/CB. Press)

A Caixa Econômica Federal apresentou, nesta segunda-feira o resultado para a loteria da Quina, concurso 5062. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Acumulada e com previsão de prêmio em torno de R$ 27 milhões, a Quina teve as seguintes dezenas sorteadas: 07-09-20-33-61.

Não teve sorteio da Lotofácil nesta segunda-feira (2/9), por conta do sorteio de Independência da próxima sexta-feira (6/9).





A Caixa ainda não divulgou o número de acertadores das faixas de premiação.