Chuvas voltam com força e causam estragos no interior de São Paulo

MORTE

Asvoltaram com força, após um período de, e causaram estragos ementre a, 1º, e a manhã desta2. Em Sorocaba, choveu 30 milímetros durante ae foram registradosna região central e na. Ostinham registrado, até a, onze quedas de. A chuva com vento causou a interrupção no, a principal da cidade. Havia risco de faltar água em bairros altos.Em, o temporale ao menos um poste. O muro de um prédio em construção desabou no. A rua ficou parcialmente interditada. Ao menossofreram destelhamento naintensa causou o rápido enchimento do, em, nesta segunda. Até o dia anterior, oestava muito baixo e exibia o leito de pedras naque dá nome à cidade. A água que voltou a correr com turbulência estava escura devido aos detritos e àUmfoi encontrado morto, no, depois que o barco em que estava com outra pessoa foi atingido por ondas altas e afundou, em, litoral norte do. O outro ocupante da embarcação conseguiu nadar até as pedras e pediu ajuda. Ele foi levado para oe permanecia internado na manhã desta segunda.O corpo dafatal foi resgatado pelo, costa sul da. Conforme ahavia alerta sobre as más condições para, devido ao