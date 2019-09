PM e irmão são atingido a tiros na porta de casa, na região metropolitana do RJ

Um policial militar foi atingido por diversos tiros, na porta de casa, na noite deste sábado, 31, em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio.



Segundo a Polícia Militar, o agente Marcelo da Silva Santos foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele e o irmão, Maicon da Silva dos Santos, foram abordados por criminosos quando fechavam o portão da casa. Os supostos assaltantes dispararam várias vezes na direção dos irmãos, fugindo em seguida com a arma do policial.



As duas vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento de Cabuçu, mas depois foram transferidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O estado de saúde dos irmãos era estável.



A ocorrência foi registrada na 56ª Delegacia de Polícia, de Comendador Soares, que investiga o crime como tentativa de homicídio. Agentes fazem buscas por informações sobre os criminosos.



Na zona oeste da capital, um homem foi morto a tiros em um quiosque da praia do Recreio, entre os postos 10 e 11. O crime ocorreu também na noite de sábado. Agentes do 31º Batalhão da Polícia Militar, da Barra da Tijuca, foram acionados, mas já encontraram o homem morto no local. A área foi isolada e a perícia foi acionada.



Mais cedo, na zona norte, um carro da polícia militar foi alvo de um ataque a tiros. Agentes do 41º Batalhão da Polícia Militar, de Irajá, faziam policiamento na Rua Embú, na Pavuna, quando criminosos atiraram contra o veículo e fugiram. O automóvel ficou cravejado de balas, mas ninguém ficou ferido.