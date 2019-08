Bolsonaro diz que isenção de vistos gerou alta em gasto de turista estrangeiros

O presidente Jair Bolsonaro comemorou em sua conta no Twitter o aumento dos gastos de turistas estrangeiros no Brasil. Segundo ele, isso se deve à isenção de vistos a países como Canadá, Japão, Estados Unidos e Austrália.



Segundo o presidente, em julho de 2019, US$ 598 milhões entraram na economia brasileira, contra US$ 417 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. "Tirando a Copa 2014, esse foi o maior crescimento dos últimos 16 anos", disse, completando: "Estamos no caminhando certo e há muito o que fazer para expansão do turismo e giro da economia no Brasil".