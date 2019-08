Cães e gatos resgatados em Brumadinho serão colocados para adoção

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Brasil)

À espera de um novo lar

resgatados empoderão serdurante apromovida pelano dia 31 de agosto, das 9h às 13h, na. O evento, aberto ao público em geral, contará com mais de 70 cães e 25 gatos, adultos e filhotes, que estão vacinados, castrados e vermifugados.Em janeiro deste ano, uma barragem da mina, da mineradora, localizada em, se rompeu, atingindo a área administrativa da empresa e a. Adeixou milhares de. Muitostambém morreram, mas mais de quinhentos foram resgatados, entre, aves e répteis.Dentre ospara adoção neste sábado estão aqueles resgatados nas áreas em contato com rejeito e também os que foram levados pela comunidade para o acolhimento pela Vale.As atividades de resgate, salvamento e cuidado dos animais atingidos em Brumadinho e proximidades são realizadas por mais de 20 equipes dede várias áreas do. Os atendimentos são realizados seguindo as premissas de protocolos técnicos e sanitários elaborados pelo CRMV, pelae peloAté o momento, 106 animais resgatados e acolhidos pelaforam devolvidos para seus donos. Arealizou uma campanha local para que os tutores identificassem os. Afoi realizada por meio de carro de som,e também com livretos de fotos distribuídos nos pontos de atendimento em, parte do acordo firmado junto ao, tem como objetivo conseguir um novo lar para os animaispela. Os animais adotados também receberão acompanhamento durante os seis primeiros meses para verificação das condições do novo lar.Os candidatos à adoção passarão por entrevista e receberão uma cartilha sobre guarda responsável. Os interessados devem apresentar comprovante de residência e documento com foto.Atualmente, mais de, entre espécies domésticas e silvestres, estão na. O local foi alugado pelae possui instalações adequadas para acolher, tais como. Apassou por vistoria do, peloe pelo