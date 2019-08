Tiroteio próximo a escola assusta moradores de Águas Claras; veja vídeos

Tiroteio em uma das principais avenidas assusta moradores de Águas Claras (foto: Rafael Alves /CB/D.A Press)

as causas de umocorrido na Rua 37 Sul, em. Aaconteceu entre 15h30 e 16h, perto de umae de ume ainda não se sabe se teve feridos ou não. Um helicóptero sobrevoa a região.O entregador Denilson Ribeiro, 25 anos, estava dentro de um, em frente ao Bellavia Supermercados. Segundo ele, um carro teria parado em frente ao edifício Real Quality e, em seguida, uma viatura da polícia teria. "Vi os policiais pedindo para odescer do carro com a mão na cabeça. Ma só que o homem se negou e osderam um tiro", relatou.atingiu a porta do caminhão de Denilson, como mostra o vídeo feito por ele. "Estou em e. Por pouco não estaria contando isso. Foi muito arriscado, até porque tinhamsaindo da escola Sigma e muitas pessoas caminhando pelo", conta.Procurada, a PM informou que "consta em nosso sistema registro de disparo de arma de fogo, na Rua 14, de Águas Claras. A princípio, teria ocorrido umadano local. Quando o prefixo da PMDF chegou ao endereço, não havia ninguém. Sem mais informações."A Divisão de Comunicação (Divicom) dainformou que dois motoristas compareceram a 21ª Delegacia de Polícia e relataram que foram envolvidos em um. O proprietário de um VW/UP declarou que estava parado na faixa de rolamento aguardando para entrar na garagem do seu prédio, na rua 37 Sul, quando ouviu dois estampidos, semelhantes a disparo de arma de fogo. Ele abaixou-se e, quando voltou os olhos, viu que um carro estava vindo para cima do seu. Era o condutor de um Corsa, que estava sendo empurrado por um terceiro veículo, um Prisma. Com o impacto, duas pessoas ficaram. Até o momento, não foi informada a gravidade das lesões.Ainda segundo a Divicom, os condutores afirmaram que houve uma abordagem por policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), que estavam em busca de. Até a publicação desta nota, não houve detalhamento sobre a abordagem policial.Aguarde mais informações