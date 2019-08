Câmara: comissão aprova convite para que Salles explique ações com Fundo Amazônia

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 28, um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compareça em audiência pública no colegiado para explicar as ações da pasta financiadas pelo Fundo Amazônia e a atuação dos órgãos de fiscalização e monitoramento ambiental sobre as providências tomadas para combater o desmatamento e os incêndios na região amazônica.



Inicialmente, o requerimento apresentado era de convocação, o que obrigaria o ministro a comparecer, mas ele foi transformado pela comissão em convite. O pedido foi apresentado pela deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP). Ainda não há data marcada para a audiência com o ministro.



Na noite desta terça-feira, dia 27, Salles passou mal e foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para a realização de exames. Não há perspectiva de alta. Um novo boletim deverá ser divulgado às 16 horas desta quarta-feira, 28. O quadro do ministro é estável, informou o hospital na manhã desta quarta-feira.