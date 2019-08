Navio na Bacia de Campos fica estável e mancha de óleo no mar diminui

A Petrobras afirma ter recebido da Modec, operadora do navio plataforma que havia trincado e apresentado vazamento na Bacia de Campos, informação de que o FPSO Cidade do Rio de Janeiro permanece estável. Segundo nota, a embarcação está em condições normais de calado e inclinação. A mancha de óleo no mar diminuiu após recolhimento e dispersão, para aproximadamente 0,4 metros cúbicos - sendo que na manhã desta terça-feira (27) a área era de 6,6 metros cúbicos.



A nota ainda diz que a Modec comunicou que nesta quarta-feira, 28, terá embarque uma equipe que avaliará as condições do FPSO e determinará a melhor estratégia para concluir o descomissionamento e remover a plataforma. O navio plataforma encerrou seu ciclo de produção em julho de 2018 e está em processo de desmobilização.