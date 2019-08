Bolsonaro participa de reunião com governadores da Amazônia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está reunido na manhã desta terça-feira, 27, com governadores de Estados da Amazônia para discutir ações de combate às queimadas na região. O encontro é transmitido ao vivo nas redes sociais.



A reunião foi marcada quatro dias após o presidente ter assinado um decreto autorizando o envio de tropas das Forças Armadas à Amazônia. A Amazônia Legal é composta por nove Estados e todos pediram ao governo federal a atuação dos militares.



O encontro desta terça começou com uma breve fala do presidente Jair Bolsonaro para cumprimentar os presentes e explicar como seria o encontro.



Em seguida, ele passou a palavra para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo.



O ministro destacou que a adesão dos governadores à Garantia de Lei e da Ordem (GLO) foi "fundamental" para o governo. "Os governadores têm que ser parceiros, é fundamental, do contrário ficaríamos restritos", avaliou.