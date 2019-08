PF chega à Amazônia

Receita pega 581 kg de cocaína em carga de ráfia reciclada no Porto de Santos

Receita pega 581 kg de cocaína em carga de ráfia reciclada no Porto de Santos

Cozinheiro preso confessou ter assassinado funcionária do MEC

Cozinheiro preso confessou ter assassinado funcionária do MEC

Procuradoria quer informações do governo que comprovem 'dados infiéis' do Inpe

Procuradoria quer informações do governo que comprovem 'dados infiéis' do Inpe

Para Maia, narrativa do presidente estimulou aumento do desmatamento da floresta

Para Maia, narrativa do presidente estimulou aumento do desmatamento da floresta

Funcionária do MEC, a advogada Letícia Sousa é encontrada morta

Funcionária do MEC, a advogada Letícia Sousa é encontrada morta

Suspeito de envolvimento no sumiço de funcionária do MEC é preso

Suspeito de envolvimento no sumiço de funcionária do MEC é preso

Raquel defende uso de R$ 1,2 bilhão do Fundo da Lava Jato no combate a queimadas

Raquel defende uso de R$ 1,2 bilhão do Fundo da Lava Jato no combate a queimadas

Pela dimensão da Amazônia, fiscalização não será a melhor do mundo, diz ministra

Pela dimensão da Amazônia, fiscalização não será a melhor do mundo, diz ministra

PRF apreende dois fuzis e 1,3 tonelada de maconha no Paraná

PRF apreende dois fuzis e 1,3 tonelada de maconha no Paraná

Ponte do Jaguaré tem pista interditada por 10 dias para obras

Ponte do Jaguaré tem pista interditada por 10 dias para obras

Com mercado aquecido, armeiros ganham destaque

Com mercado aquecido, armeiros ganham destaque