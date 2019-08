Receita pega 581 kg de cocaína em carga de ráfia reciclada no Porto de Santos

A Alfândega da Receita no Porto de Santos localizou nesta segunda-feira, 26, um carregamento de 581 quilos de cocaína em uma carga prestes a ser exportada para a Europa. Trata-se de uma carga de polipropileno acondicionado em sacos, agrupada em oito contêineres de 40 pés, cujo destino era o porto de Antuérpia, na Bélgica.



Um contêiner foi selecionado pela Equipe da Alfândega através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva (Raio-X).



Durante a inspeção, que contou com a participação dos cães de faro da Receita, foram encontrados no interior dos contêineres, após a sexta fileira a partir da porta, 23 sacos de ráfia reciclado contendo diversos tabletes envoltos em material plástico e cobertos de lubrificante, totalizando 581 quilos de cocaína.



Segundo divulgou a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega, "em função das características observadas na ação, suspeita-se ter ocorrido a técnica criminosa denominada 'rip-off modality', em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores".



A droga interceptada pela Receita foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Alfândega.