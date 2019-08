Dia de Combate ao Colesterol tem artéria gigante em estação do Metrô de SP

Nesta segunda, 26, e terça, 27, uma artéria gigante estará montada na estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás do Metrô, em São Paulo, a partir das 10h.



A ação promovida pelo Instituto Vidas Raras por causa do Dia Nacional de Combate ao Colesterol, conta com o apoio da Amgen e da ViaMobilidade. Além da visita guiada à artéria, haverá entrega de conteúdo informativo sobre como cuidar do seu colesterol.



O objetivo é mostrar na prática quais os malefícios de não controlar os níveis de colesterol ruim e conscientizar a população, estimulando o acompanhamento médico cardiológico regular e a adoção de hábitos de vida saudáveis.



"Apesar do clichê de falar nos cuidados com alimentação e qualidade de vida, o alerta é sempre importante quando o foco é a saúde, por isso uma divulgação do assunto como essa é de grande importância para um alcance maior da informação correta que, como sempre reforçamos, é grande aliada e pode salvar vidas", afirma a diretora-presidente do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero.



A entidade vive essa causa de perto, pois acompanha pacientes com diversas doenças raras, entre elas, a Hipercolesterolemia Familiar (HF), que está relacionada ao colesterol ruim alto. A doença demanda um diagnóstico preciso e o mais precoce possível para que o tratamento seja iniciado o quanto antes a fim de evitar complicações sérias como o infarto do miocárdio e o AVC.



Sobre o colesterol



O colesterol atinge qualquer pessoa, de qualquer idade. Até mesmo quem é magro, jovem e saudável. É um tipo de gordura presente no organismo que pode ser produzida pelo próprio organismo ou vir da alimentação e que é essencial para o seu funcionamento.



Basicamente, existem dois tipos de colesterol, o bom - HDL e o colesterol ruim - LDL. A diferença consiste em: colesterol bom (HDL) tem a função de retirar o colesterol mau do corpo e levá-lo para o fígado, onde será metabolizado e eliminado do organismo; e o colesterol ruim (LDL) é perigoso, leva ao acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, diminuindo o fluxo de sangue para órgãos importantes, como o coração e o cérebro, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC, por exemplo.



As sociedades médicas de Cardiologia (SBC), Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e Diabetes (SBD) atualizaram recentemente a diretriz sobre os níveis de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, desejáveis para cada perfil de paciente. O controle está ainda mais rigoroso. Segundo a SBC, cerca de 40% da população adulta e 20% dos jovens brasileiros têm níveis elevados de colesterol ruim (LDL) na corrente sanguínea.



O que é hipercolesterolemia familiar?



A hipercolesterolemia familiar é uma condição hereditária que causa níveis elevados de colesterol LDL logo na infância e, consequentemente, doenças cardiovasculares em uma idade precoce. Quem tem HF apresenta altos níveis de LDL-C porque seu organismo não consegue remover adequadamente o colesterol ruim da corrente sanguínea através do fígado.



Estima-se que a cada 500 pessoas uma tenha a doença. O pai e/ou a mãe que transportam um gene alterado causador da doença tem 50% de chance de passar a condição para cada um de seus filhos.



