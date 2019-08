Queimadas: Acre, Mato Grosso e Amazonas ganham apoio das Forças Armadas

Mais três Estados da Amazônia Legal solicitaram ao governo federal o emprego das Forças Armadas nas ações de combate às queimadas. Em despachos publicados em edição extra do Diário Oficial da União que circula neste domingo, 25, o governo federal autorizou o uso das Forças Armadas no Acre, Mato Grosso e Amazonas.



Outros quatro Estados da região já tinham solicitado apoio, Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Com as autorizações deste domingo, faltam apenas dois Estados da Amazônia Legal receberem reforço das Forças Armadas - Amapá e Maranhão - o que só ocorrerá se houver pedido formal dos governadores.



O presidente Jair Bolsonaro assinou na última sexta-feira, 23, Decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, mas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal. A autorização, no entanto, está condicionada ao requerimento do governador de cada Estado.