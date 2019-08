Governo autoriza uso das Forças Armadas no Estado do Tocantins

O governo federal autorizou hoje o emprego das Forças Armadas no Estado de Tocantins para Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O despacho está publicado em edição extra do Diário oficial da União que circula neste sábado, 24.



Com isso, já são três Estados que terão apoio das Forças Armadas em ações de combate às queimadas na região amazônica. Ontem, Roraima e Rondônia já tinham recebido autorização.



O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem Decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para GLO e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, mas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal. A autorização, no entanto, está condicionada ao requerimento do governador de cada Estado.