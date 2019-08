Secom confirma pronunciamento de Bolsonaro em cadeia de rádio e TV às 20h30

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) confirmou no período da tarde desta sexta-feira, 23, por meio de nota, que o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, às 20h30 (de Brasília). Segundo a nota, "o presidente anunciará medidas do Governo Federal que já estão sendo adotadas para combater as queimadas e controlar o desmatamento na Amazônia".



De acordo com o Planalto, a decisão do pronunciamento foi tomada durante reunião ministerial nesta tarde.