Bolsonaro: Maia vai dar R$ 2 bi do fundo partidário para combater incêndios?

O presidente Jair Bolsonaro fez uma ironia e perguntou a jornalistas, nesta sexta-feira, 23, se é verdade que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) vai dar R$ 2 bilhões do fundo público de campanha para ajudar a combater incêndios na Amazônia. Bolsonaro disse que viu "uma notinha" sobre a suposta iniciativa de Maia na imprensa. O montante representa o aumento defendido por Maia e parlamentares no fundo partidário, que pode chegar a R$ 3,7 bilhões nas eleições municipais do ano que vem.



Bolsonaro reagiu ao ser indagado se a liberação de recursos estaria entre as iniciativas do governo para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. "O problema é recurso", respondeu. Em seguida, disse que queria fazer uma pergunta aos jornalistas. "Quero perguntar a vocês, é verdade que o Rodrigo Maia falou que vai dar R$ 2 bilhões do fundo partidário para combater incêndios? Vi uma notinha na imprensa aí", declarou. Ele evitou comentar o esforço de aproximação de Maia com os parlamentos europeus.



Em meio a críticas contra o governo Jair Bolsonaro na área ambiental, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ontem que pretende dialogar com parlamentos europeus sobre a Amazônia.