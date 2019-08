Sabesp assumirá serviço em Guarulhos em caráter emergencial

A Sabesp deve assumir o serviço de esgotamento sanitário em Guarulhos de forma emergencial. A companhia diz que a Prefeitura do município enviou a notificação, considerando o risco diante de decretação da caducidade do serviço anteriormente prestado pela Sagua.



A operação emergencial tem início em até 72 horas e a operação pode ter duração de 60 dias, prorrogável pelo mesmo período.



"A possibilidade de assumir o serviço de esgoto municipal em caráter emergencial está prevista nos termos das cláusulas 2.2 e seguintes do Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (Contrato) firmado entre o Município a Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo (Estado)", explica a companhia paulista.



Findo o prazo de operação emergencial, caso não tenha sido celebrado aditamento ao contrato entre a cidade, o governo estadual e a Sabesp, caberá a Guarulhos a responsabilidade pela prestação dos serviços.