Menina invade palco onde papa conduzia audiência no Vaticano

Uma menina invadiu o palco onde o papa Francisco conduziu a audiência-geral na Sala Paulo VI, no Vaticano. Durante a catequese do pontífice, a menina correu pelo local, bateu palmas e buscou a atenção de Francisco em algumas oportunidades.



Diante da tentativa preocupada de parentes e funcionários de retirá-la do local, o papa Francisco sinalizou para que a deixasse circular pela área. O pontífice deu prosseguimento, segundo a comunicação do Vaticano, ao seu ciclo de catequeses sobre os atos dos apóstolos e nessa ocasião falou sobre a "comunhão integral na comunidade dos fiéis".



Ao fim da cerimônia, ele deixou uma mensagem sobre o comportamento da garota. "Todos nós vimos esta menina tão bela. Pobrezinha, é vítima de uma doença e não sabe o que faz. Eu pergunto uma coisa, mas cada um responda no seu coração: eu rezei por ela? Vendo-a, eu rezei para que o Senhor a cure, a proteja? Rezei pelos seus pais e a sua família? Sempre que vemos alguma pessoa que sofre, devemos rezar. Que esta situação nos ajude sempre a fazer esta pergunta: eu rezei por essa pessoa que eu vi e percebe-se que sofre?"