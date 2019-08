Ministro Ricardo Salles é vaiado em evento sobre mudanças climáticas

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de vaias durante participação na Semana Latino-Americana e Caribenha nesta quarta-feira, 21, em Salvador. Salles foi vaiado quando foi chamado para fazer um discurso de abertura. Os protestos incluíram faixas e gritos contra a condução do governo na área ambiental. Apenas algumas pessoas aplaudiram o ministro.



Em maio, Ricardo Salles chegou a anunciar que iria cancelar o evento. Seu argumento era que o evento não teria mais necessidade, porque o Brasil já tinha desistido de sediar a Conferência do Clima da ONU, a COP 25. O encontro ocorrerá em dezembro, mas foi transferido para o Chile. Depois da polêmica em torno do assunto, acabou voltando atrás e manteve a cerimônia.