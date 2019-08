Passageiros dizem que sequestrador queria 'entrar para a história'

Passageiros afirmaram que sequestrador não queria machucar ninguém (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Osdona manhã desta terça-feira, 20, nacontaram que o sequestrador William Augusto do Nascimento, de 20 anos, disse que não queria machucar ninguém nem roubar nada. Segundo os reféns, o homem dizia apenas que queria "".toda, no entanto,, segundo as. O sequestrador havia levado os potinhos de garrafa PET para colocarpara amarrar os passageiros,, além de uma, uma"Ele só falava que queria entrar para a História, que a gente ia entrar para a História e que teria muita", disse o professor de Geografia Hans Miller, de 34 anos, que estava no ônibus.Segundo Miller, embora ele tenha pendurado os potes com gasolina por todo o ônibus, em nenhum momento ele ameaçou botar"Ele disse que não queria tocar fogo no ônibus e que só queria dinheiro do Estado, que", disse.O professor chegou a fazersobre o sequestrador para passar. Ele colocava os avisos entre o vidro e as cortinas, que tinham sido fechadas por determinação do criminoso.Daniele Farias, de 38 anos, mulher de um outro refém, com quem mantevepor mensagem durante todo o, contou uma história parecida."Meu marido falou comigo o tempo todo, dizendo que estava tudo bem, que, que estavae que o que ele queria era parar a cidade,", declarou Daniele.