Sequestro de ônibus na ponte Rio-Niterói domina Twitter brasileiro

O sequestro de um ônibus com 37 pessoas feitas reféns dentro do veículo dominou a lista dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro nesta terça-feira, 20. Das 10 expressões mais publicadas na rede social, nove dizem respeito ao caso, que ocorreu na manhã de hoje e interditou a ponte Rio-Niterói.



No começo da tarde, o sobrenome do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), ocupava o primeiro lugar dos termos mais publicados no Brasil. No ranking mundial, Witzel estava na sétima posição, a frente das palavras "BOPE" e "Tragédia", também relacionadas ao sequestro. Usuários debatiam a comemoração de Witzel feita diante das câmeras ao chegar no local do crime.



No fim da manhã, a polícia fluminense deu fim ao sequestro quando um atirador de elite matou o suspeito. Todos os reféns foram libertados sem ferimentos.



Usuários relembraram outro sequestro de ampla repercussão midiática: o caso Eloá, ocorrido em 2008, no qual a Eloá Cristina, então com 15 anos, foi mantida em cárcere privado e morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves. O nome de Eloá também figurou no ranking de trending topcis brasileiro.