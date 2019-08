Motorista em carro de luxo atropela 3 moradores de rua no centro

Um motorista que dirigia um carro de luxo atropelou três moradores de rua na região central de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 19. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o atropelamento aconteceu por volta de 1h30 na rua Conselheiro Nébias, próximo ao entroncamento com a Avenida São João, na República.



A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou as vítimas feridas. Duas delas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, no centro, e outra ao Hospital das Clínicas, na zona oeste, onde permaneceram internadas.



A PM afirmou que as testemunhas não conseguiram anotar a placa do carro, um Ford Fusion prata.



O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil solicitou perícia.