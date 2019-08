Acidente envolvendo a van da banda Sampa Crew deixa um morto e oito feridos

(foto: Twitter/Reprodução )

Um acidente envolvendo um carro e uma van da banda Sampa Crew deixou pelo menos um morto e 10 feridos, na madrugada deste domingo (18), na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na altura do km 28, próximo à cidade de Caieiras.Segundo as primeiras informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela CCR AutoBan - concessionária que administra a rodovia, por volta das 3h30, um carro que seguia no sentido contrário a São Paulo, bateu de frente com a van da banda.De acordo com a mulher de um dos produtores, o carro estava com as luzes apagadas. Na batida, um dos ocupantes do carrou morreu. Dos 10 feridos, seis foram socorridos em estado grave. Entre os feridos, está a mulher do vocalista, mas o nome não foi divulgado.O grupo retornava de um show em Monte Mor, na região de Campinas, e se apresentariam neste domingo em uma casa de festas na Mooca, Zona Leste de São Paulo. Ao todo, sete equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.