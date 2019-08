Menino de 9 anos é ferido em operação policial no Rio

Um menino de 9 anos ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar (PM) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira, 15. Ferido por pedaços de um muro que se despedaçou ao ser atingido por tiros, o menino foi socorrido e passa bem.



A criança mora na favela Novo México e estava caminhando rumo à própria casa, segundo a polícia, quando criminosos em um Honda Civic reagiram a tiros à aproximação de um grupo de policiais do 7º Batalhão (Alcântara), que passava em viaturas.



Segundo a PM, só os criminosos atiraram - os policiais não reagiram, e apenas saltaram dos veículos, para se proteger. Nenhum PM foi atingido.



O menino também conseguiu escapar dos tiros, mas foi atingido por partes de um muro que se despedaçou. Ele foi socorrido pelos próprios PMs e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi atendido e já recebeu alta.



A operação na favela Novo México tinha o objetivo de reprimir o roubo de cargas e o tráfico de drogas, segundo informou a PM.



Adolescente morta



A investigação que tenta identificar quem disparou os tiros que atingiram e mataram a adolescente Margareth Teixeira da Costa, de 17 anos, na noite de terça-feira, 13, na comunidade 48, em Bangu, na zona oeste do Rio, passou nesta quinta para a Delegacia de Homicídios do Rio - antes era realizada pela 34ª DP (Bangu).



Margareth estava com o filho de um ano e 10 meses e seguia para a igreja quando foi alvejada por balas perdidas. A Polícia Militar fazia uma operação no bairro, naquele momento. O laudo que vai definir quantos tiros atingiram a adolescente ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo familiares, pelo menos três tiros acertaram a mulher. O corpo tem mais perfurações, mas podem ser de entrada e saída do mesmo tiro.