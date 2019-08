Viúva de Marielle Franco visitará Lula em Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook)

da vereadora, visitará o ex-presidentena Superintendência danonesta quinta-feira (15). A informação foi divulgada no site oficial do líder petista.Desde que foi preso, há 16 meses, em Curitiba,tem direito a duas visitas por semana. Por isso, Mônica, que na semana passada se queixou de não ser recebida em audiência pelo ministro da. dividirá o dia com o escritor e jornalista cubano. Após o encontro, os dois devem conversar com a imprensa.