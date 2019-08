Coronel da reserva é nomeado diretor interino do Inpe

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nomeou o coronel da reserva da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião para exercer, interinamente, o cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Darcton Damião assumiu o posto no início deste mês, logo depois da exoneração do pesquisador Ricardo Galvão, que esteve no centro da polêmica com o presidente Jair Bolsonaro sobre os dados que mostram alta do desmatamento da Amazônia.



Segundo já anunciou o ministro da pasta, Marcos Pontes, a quem o Inpe é vinculado, Damião deve permanecer no cargo até que seja estabelecido um comitê para definir uma lista tríplice de indicações, de onde deve sair o nome do diretor efetivo do órgão. Ainda não há uma data para que isso ocorra.