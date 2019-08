Operação Voo Seguro combate invasão de terras da União

A Polícia Federal deflagra nesta quarta-feira, 14, a Operação Voo Seguro, para desarticular grupo criminoso que pratica a invasão de terras da União, crimes ambientais e atenta contra a segurança do transporte aéreo.



Cerca de 50 Policiais Federais cumprem quatro mandados judiciais de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária em Palmas, todos expedidos pela 4ª Vara Federal da cidade.



A ação contou com apoio da Polícia Militar e do Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER-SSP/TO.



A assessoria de comunicação da Polícia Federal diz que a investigação revelou que o grupo criminoso, capitaneado pelo presidente e vice-presidente de uma associação, incentivava e financiava as ocupações ilegais de terras de propriedade da Infraero, especialmente mediante comercialização de lotes, sem possuir título legítimo do terreno.



A mencionada associação instalou cercas delimitando a área invadida e, desde então, vinha realizando desmate indevido na vegetação local e provocando incêndios, o que pode comprometer a segurança dos voos, das pessoas em solo e dos próprios invasores.



Os investigados devem responder, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, invasão de terras públicas, crimes ambientais e atentado contra a segurança de transporte aéreo.



A operação foi batizada de Voo Seguro, pois visa resguardar a segurança da aviação civil e militar.