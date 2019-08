Três pessoas morrem durante ação da PM em Bangu

Uma ação da Policia Militar em Bangu, na zona oeste do Rio, deixou três pessoas mortas e uma criança de dois anos ferida. Entre os mortos está uma mulher, que seria mãe da criança que foi atingida.



A troca de tiros aconteceu na noite de terça-feira, 13. Após o fim da ação, os policiais encontraram dois suspeitos e uma mulher feridos, além da criança de dois anos que estava no colo dela. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A mulher e os dois suspeitos morreram durante a madrugada, e a criança, ferida no pé, está em observação. As vítimas ainda não foram identificadas.



Segundo a Polícia Militar, durante a operação foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, uma granada, munições e rádios comunicadores.