MEC aciona PF após suspeitar de sabotagem nos sistemas do ProUni e do Fies

Os prazos de inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deverão ser prorrogados em virtude de falhas no sistema. O Ministério da Educação (MEC) informou que as plataformas têm apresentado atrasos e intermitências nos últimos dias. A pasta suspeita de invasão. Na manhã desta quinta-feira, 8, o MEC comunicou o fato à Polícia Federal, que deverá conduzir investigações. "Há indícios de sabotagem", afirmou o ministro da Educação, Abraham Weintraub.



De acordo com a pasta, as interrupções foram constatadas há alguns dias e atingiram também o Sistema Presença, que é requisito para o Bolsa Família. Para este último, contudo, não está prevista, por enquanto, a possibilidade de extensão de prazo.



O ProUni está com inscrições abertas para bolsas remanescentes do programa. As datas inicialmente previstas eram de 16 de agosto para quem ainda não está matriculado; e 30 de setembro, para aqueles que já estão na instituição.



A extensão do prazo, de acordo com o secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, será proporcional à interrupção do sistema. Weintraub informou que a população não será afetada.



O material que indicaria a invasão do sistema do MEC foi coletado nesta semana. A pasta qualificou como "robustos" os indícios de sabotagem. O superintentedente da Polícia Federal no Distrito Federal, Marcio Nunes, afirmou que o material a ser analisado ainda não foi enviado formalmente.