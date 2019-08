Bolsonaro: Quero dar poder para povo reagir, vou apresentar projeto de segurança

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira, 7, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para conversar sobre projetos de segurança pública que tramitam no Congresso.



Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro anunciou que o governo vai apresentar um projeto "mais amplo" do que aqueles que estão atualmente no Legislativo. "Quero dar poder ao povo para poder reagir, não morrer, e valorizar as forças de seguranças", declarou.



Além dos projetos, Bolsonaro conversou com Maia e Moraes sobre inteligência e combate ao crime organizado. Ao citar que já se reuniu com outros ministros do Supremo, o presidente da República afirmou que seu compromisso é "apaziguar o País."