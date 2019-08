PF prende homem com 200 kg de maconha em casa

A Polícia Federal prendeu em flagrante, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO, nesta terça-feira, 6, um homem com 200,3 kg de maconha em uma residência.



"Após receberem denúncia anônima, os policiais federais iniciaram diligências com o objetivo de interceptar grande carregamento de entorpecentes oriundos do estado do Mato Grosso do Sul que teria como destino a cidade de Águas Lindas de Goiás/GO e Brasília/DF", afirma a PF.



Segundo a PF, contato com a PM de Goiás, "os policiais rapidamente localizaram o entorpecente em uma chácara na região da cidade de Aparecida de Loiola/GO".



"O preso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal - SRDF e responderá pelo crime de tráfico de drogas", afirma a corporação.