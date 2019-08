Ministra diz que Brasil vai aprovar mais agrotóxicos para 'entrar na modernidade'

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que haverá cada vez mais aprovação de registros de defensivos agrícolas, o que é necessário para o Brasil "entrar na modernidade". Depois de polêmica criada após a liberação de novos defensivos, a ministra alegou que os produtos autorizados atualmente têm menos toxicidade e são melhores para o País.



"A aprovação de mais produtos mostra mais eficiência, são produtos menos tóxicos. Temos que continuar aprovando mais produtos. Vocês vão ver cada vez mais acontecer registros, para entrarmos na modernidade e termos produtos cada vez menos tóxicos", afirmou a ministra.



Tereza Cristina disse estar incomodada com as notícias sobre o assunto e afirmou que é necessário tomar cuidado para não "aterrorizar" os consumidores brasileiros e "muito menos" os consumidores externos. "Ninguém está pondo veneno no prato de ninguém. O consumidor brasileiro não está sendo impactado, a não ser pelo mau uso (de defensivos)", completou.



A ministra chamou jornalistas para um café da manhã com professores, especialistas e representantes de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para "nivelar a conversa" sobre a liberação de defensivos e "não ter questionamentos lá fora". "Nosso alimento é absolutamente seguro. É um desserviço o que estamos fazendo, ajudando nossos concorrentes", disse.



Ela admitiu, no entanto, citando uma das professoras presentes no encontro, que não existe risco zero. "Problemas existem. Quem estava no World Trade Center tinha toda segurança, alguém ia prever que aquela tragédia ia ocorrer?", comparou, em referência ao ataque terrorista feito em 2001 em Nova York.



Tereza Cristina disse ainda que um tema técnico foi se transformado em "combustível para guerra política" no Brasil e para a guerra comercial no exterior. "Há dados estapafúrdios sendo utilizados sem credibilidade e que estão gerando insegurança para o nosso consumidor", completou.



Segundo a ministra, a repercussão de notícias pode levar a questionamentos por outros países - o que ainda não ocorreu. "Não é que vamos parar de vender, mas vamos ter questionamentos."



Decreto



Tereza Cristina disse ainda que o governo prepara um decreto para aumentar o treinamento de agricultores no uso de defensivos agrícolas. O secretário de Defesa Agropecuária da pasta, José Guilherme Leal, afirmou que a ideia é que esses treinamentos sejam obrigatórios no futuro, mas que haverá um período de transição.



Já a ministra disse que a ideia central é mobilizar entidades para oferecer treinamentos na ponta, como sindicatos rurais e outros. "Vamos fazer campanha; tem que ir pro convencimento. No Brasil, está cheio de lei que não pegou. Estamos pensando em maneiras de democratizar e chegar até a ponta", afirmou.



Reavaliação



O diretor da Anvisa, Renato Porto, disse que a agência lançará em breve uma nova metodologia para reavaliação de agrotóxicos no Brasil. A ideia é estabelecer critérios para definir a ordem de análise, priorizando produtos que podem ser mais tóxicos. "Vamos juntar tecnologias para reduzir o padrão de toxicidade do Brasil", afirmou.



Ele lembrou que, entre 2006 e 2019, foram reavaliados 16 ingredientes, dos quais 12 foram banidos.