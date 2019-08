Na China, Doria diz que estatal tem interesse em despoluir o Pinheiros

Em busca de investidores para patrocinar o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, o governador de São Paulo, João Doria, (PSDB) disse nesta segunda-feira, 5, em Pequim, que a estatal chinesa China Railway Construction Corporate mostrou "claro e vivo interesse" em aportar recursos na iniciativa em troca de explorar o transporte de cargas e passageiros no rio, além de entretenimento nas margens.



O governador visitou a empresa com os presidentes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Benedito Braga, e da InvestSP, Wilson Mello.



A comitiva também visitou a Beigin Water Enterprise Group, estatal responsável pelo saneamento na capital chinesa, e firmou uma parceria de intercâmbio de técnicos.



O governador prometeu durante a campanha que iria despoluir o Rio Pinheiros até 2022 e o Tietê em dez anos.



O projeto Novo Rio Pinheiros está sendo tratado como uma das maiores de Doria para apresentar na eleição de 2022, quando o tucano planeja disputar o Palácio do Planalto. O modelo de parceria, porém, ainda não foi definido.



Ao lado de Doria, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, disse que já abriu licitação para tirar esgoto dos afluentes do Pinheiros.



Questionado sobre o projeto de despoluição do Rio Tietê, uma promessa de campanha não cumprida pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), Braga disse que não há um prazo definido.



"Vamos melhorar o Tietê também, mas não dá para dar um prazo. Mas vai ser em menos de 20 anos", afirmou.



Doria viajou à China com uma comitiva de cinco secretários, quatro presidentes de autarquias e 30 empresários.



Na sexta-feira, 9, o governador vai inaugurar em Xangai um escritório na China para promoção de investimentos em São Paulo.



"A Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) sofreu em sete meses duas alterações de direção. Isso cria instabilidade em uma agência de promoção internacional. Inspirado nisso, criamos um novo modelo (na InvestSP) com mais autonomia política e financeira"



Quando perguntado sobre os resultados concretos da última viagem à China como prefeito, em 2017, Doria afirmou que a aquisição da startup brasileira 99 pela chinesa Didi Chuxing foi "fruto" daquela viagem.



Privatização da Sabesp



Presente na coletiva, o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou sobre a intenção de desestatizar da Sabesp. Segundo ele, o projeto está sujeito a aprovação da lei de saneamento e a privatização seria mais atraente.