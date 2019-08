Em culto evangélico, Bolsonaro defende legalização do garimpo no Brasil

Em um culto evangélico neste domingo, presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a legalização do garimpo no Brasil.



"Fizemos uma pesquisa e 70% das pessoas é contra legalizar o garimpo. Mas é preciso conhecer a realidade daquelas regiões. Vão continuar existindo na Amazônia garimpeiros que só sabem fazer isso. A legalização vai dar dignidade a eles", defendeu, em discurso de mais de meia hora, na celebração de 25 anos da Igreja Apostólica Fonte da Vida.



Bolsonaro também voltou a dizer que o governo irá questionar contratos firmados por administrações anteriores para estrangeiros explorarem minas de nióbio no Brasil.