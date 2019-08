Festa das Cerejeiras começa nesta sexta no Parque do Carmo

Desta sexta-feira, 2, até domingo, 4, ocorre no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, a 41ª edição da Festa das Cerejeiras. A organização é da Federação Sakura e Ipê Brasil. Trata-se de uma tradição trazida pelos japoneses, que vão aos parques festejar o florescimento da sakura (cerejeira) e se sentar embaixo das árvores - o hanami.



A cerimônia oficial da festa será no sábado, 4, e a entrada no parque é gratuita. Além da contemplação das árvores, também estão previstas apresentações de danças folclóricas, cantores e bailarinos da comunidade e grupos de Taiko (tradicionais tambores japoneses).



Na praça de alimentação, será possível provar itens da gastronomia oriental, como yakisoba, tempurá, sushi, temaki e gyoza. O Parque do Carmo tem cerca de 6 mil árvores, entre cerejeiras e eucaliptos, e abriga diversas espécies de animais. A Festa das Cerejeiras é realizada no local desde 1978.